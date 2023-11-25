Украина испытывает серьезные сложности с численностью личного состава ВСУ. Причем граждане совсем не торопятся бежать в военкоматы, чтобы восполнить недостаток живой силы, пишет издание Financial Times.

Корреспондент Крис Миллер сообщил, что украинцы не хотят вставать с диваном и мчаться на фронт, чтобы холодную зиму проводить в окопах под непрекращающимися артиллерийскими ударами. Боевой дух населения чрезвычайно низкий.

Также Миллер привел опасения киевских властей. Они боятся, что на выборах в президенты Соединенных Штатов победу одержит Дональд Трамп. Он вряд ли продолжит помогать ВСУ и сделает все возможное, чтобы усадить Украину за стол переговоров с Россией.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал представление нового «комплексного плана по мобилизации».