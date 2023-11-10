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ВСУ никак не научатся правильно использовать немецкие танки «Леопард» и поэтому скоро потеряют все боевые машины, пишет обозреватель Дэвид Экс.

В своей публикации в издании Forbes он порекомендовать украинским военным прекратить гонять танки к российским позициям и обратно небольшими группами. Так они не выполняют никаких полезных функций, не прикрывают пехоту, но зато постоянно нарываются то на мины, то на артиллерийские удары ВС РФ, то на ударные беспилотники.

Ранее в Германии заявили, что репутация «производителя чудо-оружия» компании Rheinmetall сильно пошатнулась из-за потерь танков и другой техники на Украине. Конкуренты подсуетились и заняли большую долю рынка, которая раньше принадлежала немецкой компании.

Дэвид Экс также отметил, что хотя ФРГ собирается отправить в Киев еще около 200 танков «Леопард 1», ВСУ быстро их растеряют, так как не умеют пользоваться возможностями бронетехники.

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