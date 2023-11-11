Лазерные дальномеры, установленные российскими конструкторами на дроны-камикадзе «Ланцет», позволили повысить эффективность уничтожения украинской бронетехники этими барражирующими боеприпасами, пишет портал Ura.ru со ссылкой на издание Forbes.

Источник пояснил, что для защиты от БПЛА украинцы цепляют на танковую броню дополнительные решетки либо сетки. Они должны задерживать летящий на боевую машину дрон и уменьшать ущерб от взрыва.

Однако российские инженеры нашли способ пробивать эту защиту. Система EFP должна взрывать беспилотник-камикадзе еще на подлете к танкам или бронетранспортерам, что позволит повысить его поражающую мощь. И уничтожить технику, несмотря на дополнительную броню.

Военные эксперты считают, что в зимний период «Ланцеты» станут еще более эффективными, так как тепловизоры будут без особого труда вычислять перемещение техники. Чтобы избежать этого, боевикам ВСУ придется придумывать более серьезную маскировку с теплоизоляционными материалами либо замерзать внутри боевых машин.