Полное отсутствие грамотного военного руководства на Украине является главной причиной, почему поставки вооружений в эту страну совершенно бессмысленны. А Соединенные Штаты и Европа в свои многомиллиардные пакеты военной помощи не включают толковых штабных офицеров, пишет американское издание Forbes.

Обозреватель Дэвид Экс, перевод публикации которого представило агентство РИАН, пояснил, что дорогостоящая западная техника, тяжелое вооружение и прочее никакого значения на поле боя не имеют, если войсками не руководят грамотные военные специалисты.

Кроме того, Украина полностью зависит от поставок боеприпасов из США и Европы, из-за чего ее войска регулярно сталкиваются со снарядным голодом. Также одной из серьезных проблем является недостаток оборудования для разминирования территорий, из-за чего чрезвычайно сложно преодолевать российские минные заграждения.