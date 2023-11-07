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Российские ВС уничтожат большую часть танков Abrams, переданных Украине. Кроме того, есть большие сомнения, что эти боевые машины хоть как-то изменят динамику противостояния, пишет американское издание Forbes.

Обозреватель Дэвид Экс, перевод публикации которого представлен порталом Lenta.ru, пояснил, что «Абрамсы», как и любая другая боевая техника, уязвимы перед артиллерийскими снарядами, противотанковыми ракетами и минами. Но главной проблемой для них станут начиненные взрывчаткой российские дроны-камикадзе.

К преимуществам «Абрамсов» перед другими танками, используемыми ВСУ, Экс отнес наличие изолированного отсека для части боеприпасов. Благодаря этому риски детонации снарядов при попадании в танк существенно снижаются.

Ранее российский военнослужащий с позывным «Шкет» рассказал, что дронами-камикадзе «Ланцет» можно атаковать кормовой отсек «Абрамса», где и хранятся боеприпасы. Также он отметил возможность уничтожать танки ударами сверху.

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