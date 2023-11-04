Радикалы движения ХАМАС скрываются на территории сектора Газа в заранее подготовленных тоннелях. Их сеть имеет протяженность в 500 километров и найти там боевиков практически невозможно. Однако в руках Израиля имеется технология, позволяющая сделать это без особого труда.
На беспилотных аппаратах Израиля, рассказал порталу «Газета.ру» физик Витольд Пожар, установлены специальные гиперспектральные камеры. В отличие от обычных, записывающих яркость объектов только в трех цветах, это оборудование сохраняет информацию о сотнях диапазонов. Благодаря этому можно в буквальном смысле «разобрать» любой предмет, узнать его внутреннее устройство и химический состав.
Эксперт отмечает, что искать подземные тоннели такой камерой будет непросто, так как видимый глазу свет и инфракрасное излучение не проникают под землю. Но если осуществлять поиск линий с многочисленными разветвлениями, ориентироваться на пятна определенной формы, то успеха все же можно добиться.
«Тоннели при взгляде сверху должны выглядеть как протяженные линии со множеством разветвлений. Соответственно, если мы получили гиперспектральное изображение поля и видим на нем серию пятен углекислого газа на одной линии, это уже не спишешь ни на природную флуктуацию, ни на шумы», – пояснил физик.