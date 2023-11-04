Радикалы движения ХАМАС скрываются на территории сектора Газа в заранее подготовленных тоннелях. Их сеть имеет протяженность в 500 километров и найти там боевиков практически невозможно. Однако в руках Израиля имеется технология, позволяющая сделать это без особого труда.

На беспилотных аппаратах Израиля, рассказал порталу «Газета.ру» физик Витольд Пожар, установлены специальные гиперспектральные камеры. В отличие от обычных, записывающих яркость объектов только в трех цветах, это оборудование сохраняет информацию о сотнях диапазонов. Благодаря этому можно в буквальном смысле «разобрать» любой предмет, узнать его внутреннее устройство и химический состав.

Эксперт отмечает, что искать подземные тоннели такой камерой будет непросто, так как видимый глазу свет и инфракрасное излучение не проникают под землю. Но если осуществлять поиск линий с многочисленными разветвлениями, ориентироваться на пятна определенной формы, то успеха все же можно добиться.