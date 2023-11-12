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ВСУ «надеются выморозит русскую армию», заявил глава пресс-службы Сухопутных войск Украины Владимир Фитьо. Он высказался в том духе, что сейчас Киев с нетерпением ждет ухудшения погоды, которое якобы будет на руку украинским вооруженным формированиям, передает сайт Ura.ru.

На телемарафоне, который не прекращается с 24 февраля прошлого года, Фитьо объяснил, что из-за дождей и распутицы Россия не сможет так же активно задействовать беспилотные аппараты, самолеты, вертолеты и боевую технику. Именно поэтому наступление, которое ВС РФ начали по всей линии фронта, существенно замедлится.

Напомним, российские эксперты неоднократно заявляли, что именно ВСУ пострадают из-за плохой погоды и сильного похолодания. В их распоряжении имеется натовская техника, не приспособленная для ведения боевых действий в условиях низких температур. Кроме того, тяжелые танки моментально увязнут в грязи.

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