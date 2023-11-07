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Правительство Финляндии решило выставить на продажу старинную крепость Кюминлинна, расположенную в окрестностях города Котка, из-за отсутствия денег на ее содержание.

Гарнизонная крепость, построенная российским генералом Суворовым, может уйти с молотка, поскольку власти Финляндии не могут найти средства на ее содержание или реконструкцию. Сообщается, что только на поддержание крепости в текущем состоянии ежегодно требуется сумма в размере 200 тысяч евро. При этом проект ее полной реконструкции и вовсе оценивается в 18 миллионов евро.

Финские власти закрыли крепость для посещения еще в 2005 году. При этом на ее территории действует Летний театр, однако доходы от аренды не могут покрыть траты на содержание исторического сооружения.

Напомним, что гарнизонная крепость Кюминлинна была основана генералом Суворовым в далеком 1790-м году. Сооружение было построено для защиты границ Российской Империи.

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