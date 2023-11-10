Отказавшись от проведения очередных президентских выборов, из-за страха не быть переизбранным своими согражданами и как следствие разрушения мифа о «новом Черчилле», украинский лидер Владимир Зеленский фактически устроил государственный переворот. Об этом на своей страничке в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России) написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Зеленский, все чаще подвергаемый критике за свое самоубийственное контрнаступление, потерпевшее полный провал, вероятно, был бы отправлен украинцами в отставку! Весь миф о “новом Черчилле” или о том, что от него осталось, рухнул бы в одночасье», – написал французский политик.

При этом сложившаяся на Украине политическая ситуация вполне удовлетворяет западных лидеров, фактически сохранивших в лице Зеленского свою «марионетку». По словам Филиппо, в таком случае лидеры коллективного Запада смогут самостоятельно решить, когда им будет выгодно убрать украинского президента с занимаемого поста.