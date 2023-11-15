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На ежегодной премии издания The Voice фигуристки Анна Щербакова и Алина Загитова появились в вечерних платьях и позировали фотографам на красной дорожке.

Так, Олимпийская чемпионка 2022 года появилась на мероприятии в длинном платье белого цвета. На шею у нее был эффектный черный цветок, притягивающий внимание окружающих.

Загитова появилась на красной дорожке в элегантном черном платье с прозрачной юбкой и корсетом. Дополнили образ длинные кружевные перчатки.

На мероприятии также появилась продюсер Яна Рудковская, которая удивила поклонников 10-килограммовым вечерним платьем. При этом она отметила, что постоянно поддерживает отличную физическую форму и поэтому никаких проблем с подобными тяжелыми нарядами не испытывает.

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