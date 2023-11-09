Чемпионка Олимпийских игр в командном составе 2022 года, фигуристка Камила Валиева опубликовала в своем Телеграм-канале видео с тренировкой в день слушаний по делу о допинге в Спортивном арбитражном суде (CAS).

На опубликованных кадрах, российская фигуристка активно тренируется в спортзале под музыкальное сопровождение песни «В самом начале» Левана Горози (L’One).

В тексте песни поется:

«Эта машина больше не ездит.

В голове лишь мысли о мести.

Обида на каждого, даже на самого близкого.

Остались только развалины Олимпийского.

С пеной у рта доказывать правду неистово:

Смотрите-смотрите-смотрите, вот она, истина.

Небо озлобится, но в этом нет смысла».

Напомним, что первые слушания по делу о допинге фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде прошли с 26 по 28 сентября. Однако в ходе слушаний было принято решение перенести рассмотрение дела по сути на 9-10 ноября. Валиева сдала положительную пробу на допинг 25 декабря 2021 года.