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Российская фигуристка Камила Валиева станет ведущей на музыкальном фестивале «Новая Песня года». Такое сообщение было сделано пресс-службой музыкального мероприятия. Музыкальный фестиваль должен состояться 3 декабря в Москве на арене «Мегаспорт». Начало концерта в 17:00.

На фестивале исполнят свои песни такие популярные российские артисты, как MIA BOYKA, JONY, Валя Карнавал, Люся Чеботина, Gayazovs Brothers, Filatov & Karas, Akmal’, Юлианна Караулова, Dava и другие известные музыканты.

Стоит отметить, что знаменитые фигуристки нередко принимают участие в подобных музыкальных проектах. Так, чемпионка Олимпиады-2018 Алина Загитова являлась ведущей шоу «Ледниковый период», выходящего на Первом канале.

Вокруг Камилы Валиевой разгорелся скандал во время ее участия в российской команде на Олимпийских играх 2022, проходящих в Пекине. Спортсменка принесла своей команде максимальный результат (20 очков за два первых места), что принесло золото в командном турнире. Однако результаты допинг-пробы, оказавшиеся положительными, оставили спортсменку без медали. Решающие слушания CAS прошли 9-10 ноября, но их результаты будут обнародованы лишь в конце января.

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