Ежегодные фестивали фейерверков в Японии уходят в прошлое

Все большее число прежде ежегодных фестивалей фейерверков в «Стране восходящего солнца», отмечает The Mainichi, приходится отменять из-за недостатка финансирования, осложняемого растущими ценами на материалы и продолжающимся спадом туристического потока, вызванным пандемией.

Пиротехнические шоу, любимое летнее празднество в Японии, привлекающее жителей островов и посетителей из-за границы, обходятся очень дорого. Такие мероприятия, чаще всего финансируемые как из государственных, так и частных фондов, становится все труднее проводить из-за сокращения госсубсидий, а также стабильно падающего корпоративного спонсорства и иных пожертвований.

Согласно опросу Kyodo News, в 2023 году было отменено как минимум 25 фестивалей, в основном из-за дороговизны фейерверочных материалов и сохраняющихся жестких мер пандемической безопасности. Ожидается, что еще больше фейерверк-шоу будут отменены в следующем году и в последующий период.

Дорого и непросто

Как и многие другие мероприятия с запуском фейерверков, прежде приостановленные из-за коронавирусной пандемии, шоу на озере Бива близ г. Оцу (префектура Сига), в августе 2023-го было возобновлено после четырехлетнего перерыва.

Для его организаторов оказалось сложным заручиться финансовой поддержкой среди местных фирм и сообществ, поскольку многие компании, особенно из сферы проживания и питания, закрылись, когда пандемия ударила по туристической индустрии.

Столкнувшись с аналогичной проблемой, фестиваль фейерверков в городке Ондзюку (префектура Тиба) был отменен.

«Старт 1500 фейерверков всего за полчаса обходится более чем в 5 миллионов иен (свыше 3 млн. руб.)», – объяснил Фумио Киссей, глава городской туристической ассоциации. Он призывал к диверсификации туристических предложений, не ориентируясь только на фейерверки.

Отмененный фестиваль реки в городке Касамацу (префектура Гифу) послужил очередным примером исчезающей финансовой поддержки от местных властей. Это шоу долгое время полагалось на выделение порядка 12 миллионов иен (7,3 млн. руб.) из муниципальных фондов, но из-за ожидаемого увеличения затрат организаторы отказались от участия в 2023-м.

Чтобы диверсифицировать прибыль, некоторые организаторы, такие как устроители фейерверк-шоу на озере Бива, ввели для зрителей платные места – стратегия, распространившаяся на японские фестивали фейерверков с 8 августа.

Но эта модель организации фестиваля вызвала разногласия, поскольку прозвучали опасения в отношении того, насколько вообще справедлива примененная схема с платными местами. Местные жители негативно восприняли установку организаторами шоу четырехметровых ограждений, закрывавших «бесплатным» зрителям обзор фейерверков.

Однако, несмотря на трудности, часть организаторов все еще полна решимости продолжить шоу.

Знаменитый фейерверк-фестиваль на токийской реке Сумида вновь проводился летом и уже в 46-й раз. Это мероприятие привлекло рекордное число посетителей – 1,04 миллиона зрителей.

«Мы намерены не только продолжать устраивать это заветное событие, но и демонстрировать иностранным туристам [эту] японскую традицию – всем тем, кто приезжает на [наш] фестиваль ежегодно», – заявил представитель компании-организатора яркого шоу.