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Певец, актер и композитор Сергей Савин, который в прошлом являлся фаворитом Аллы Пугачевой, прокомментировал информацию о визите Примадонны монастыря на Кипре. По словам артиста, он был крайне удивлен словами друга и бывшего гитариста Пугачевой Александра Левшина, что звезда регулярно ходит на службу в храм и часто посещает святые места.

«Я такого за ней особо не замечал, Но могу сказать другое о ее человеческих качествах. Алла Борисовна чистосердечно помогала мне. Как и другим молодым исполнителям в ее жизни», – прокомментировал Савин вопрос журналистов по данному поводу.

Напомним, Сергей Савин в 2011 году стал победителем музыкального шоу «Фактор А». Председателем членов жюри являлась Алла Пугачева. По признанию артиста, Примадонна сразу выделила его среди других конкурсантов.

Кроме того, Савин рассказал, что у него с Аллой Пугачевой были романтические отношения, несмотря на огромную разницу в возрасте – 39 лет.

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