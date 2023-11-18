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Украинская армия должна в любом случае переходить в оборону. При этом неважно, будет ли заключено соглашение об урегулировании конфликта с Россией, пишет издание Foreign Affairs.

Авторы публикации, перевод которой представлен РИА новости, заявляют, что ВСУ смогут даже в такой ситуации продолжать атаковать Россию. Для этого они будут использовать морские беспилотники и ракеты с большой дальностью поражения целей. Кроме того, Киев сможет продолжать диверсионные операции.

При этом ВСУ давно пора понять и принять очевидное – Россия значительно превосходит Украину по численности личного состава, по количеству и качеству техники и вооружения, поэтому любые заявления о «возвращении» потерянных территорий – это не более, чем популизм.

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