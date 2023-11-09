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Несмотря на свои публичные заявления о поддержке Украины бывшая участница музыкального коллектива «Фабрика» Саша Савельева время от времени тайком наведывается в свою роскошную московскую квартиру. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала SHOT.

Семья актера Кирилла Сафонова и певицы Александры Савельевой владеет недвижимость в Москве, а именно 110-метровой трехкомнатной квартирой, расположенной по улице Твардовского в районе Строгино. Примерная рыночная стоимость подобной недвижимости составляет около 50 миллионов рублей.

Жильцы дома утверждают, что время от времени встречают свою звездную соседку в подъезде. По словам консьержа многоквартирного дома, Александра Савельева уехала из Москвы всего месяц назад. При этом певица на своих страничках в социальных сетях продолжает утверждать, что она вместе со своим мужем проживает в Израиле в течение последних 14 лет.

Напомним, что организация «Ветераны России» призвали признать мужа Савельевой иноагентом и провести проверку на предмет финансирования ВС Украины.

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