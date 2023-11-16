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Советский компактный внедорожник ЛуАЗ-969 до сих пор пользуется популярностью у любителей активного отдыха на природе из-за своих выдающихся внедорожных способностей. Однако эксплуатация автомобиля в городе представляет опасность для жизни водителя и пассажиров. Об этом в своем материале сообщает портал Cenyavto.com.

Самым опасным недостатком доступного советского внедорожника является люфт рулевого колеса. В условиях плотного городского движения люфт около 25-30 градусов в каждом из направлений вращения рулевого колеса представляет серьезную угрозу безопасности движения. Данный недостаток делает невозможны передвижение на относительно высоких скоростях на ЛуАЗ-969.

Частый выход из строя тормозной системы представляет собой второй серьезный недостаток автомобиля. В сочетании с люфтом рулевого колеса езда на советском внедорожнике по трассе или в современно городском потоке представляет смертельную опасность для водителя.

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