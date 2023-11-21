Автомобильные эксперты журнала «За рулем» назвали неприхотливые в обслуживании внедорожники с пробегом, которые можно приобрести с бюджетом в 500 тысяч рублей.

Самым бюджетным внедорожником на российском рынке по праву считается Нива. Располагая бюджетом в полмиллиона рублей, можно приобрести автомобиль 2015-2016 годов выпуска. При этом эксперты рекомендуют обращать внимание не на фактический пробег, а на реальное состояние основных систем и агрегатов.

Альтернативой отечественному внедорожнику может стать японский кроссовер Suzuki Grand Vitara. В бюджете полмиллиона рублей можно будет приобрести 20-летний автомобиль. Самый надежный в линейки двигателей – это двухлитровый бензиновый мотор на 128 лошадиных сил. При выборе подержанного японского кроссовера следует обратить внимание на состояние переднего редуктора и раздаточной коробки.

Еще один надежный внедорожник на вторичном рынке – это Jeep Cherokee XJ первого поколения. В первую очередь стоит обратить внимание на оригинальные автомобили без серьезного внедорожного тюнинга. Наиболее оптимальным вариантом по надежности и мощности – это 4-литровая бензиновая «шестерка».