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Сервис «Яндекс Путешествия» назвал наиболее популярные у россиян зимние направления для отдыха. Первое место ожидаемо занял Таиланд, передает «Лента.ру».

Столица этой страны Бангкок, авиаперелет в которую обойдется в среднем в 69 577 рублей. На втором месте Пхукет (87 260 руб).

В тройку стран-лидеров также вошли Узбекистан и Турция, авиабилет в которые стоит 31 и 39 тыс. рублей соответственно. Четвертое место за Индией (53 тысячи рублей), а пятое – за Азербайджаном (28 тысяч).

В Стамбул, оказавшийся наиболее популярным турецким городом, можно улететь за 39 902 рубля, в столицу Азербайджана Баку за 29 042 руб. и в Дели – за 43 120 рублей.

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