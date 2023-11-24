Российские власти активно обсуждают возможность введения ограничительных мер на проведение абортов. В некоторых российских регионах в частных клиниках уже отказались от проведения процедуры по прерыванию беременности.

Но специалисты в области репродукции заявили, что в России нет взаимосвязи между уровнем рождаемости и количеством абортов. Поэтому, по их мнению, ограничительные меры по проведению абортов не помогут улучшить демографию. Напротив, такие ограничения приведут к тому, что женщины будут искать нелегальные способы проведения данной операции.

Напомним, что в конце октября член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова выступила с предложением о внесении ряда изменений в законодательство об искусственном прерывании беременности.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что острую проблему абортов можно решить путем запрета продажи препаратов для прерывания беременности, а также усилением государственной поддержки семей.