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В России планируют пересадить всех депутатов и чиновников на автомобили отечественного производства. Поэтому читатели популярного автомобильного журнала «За рулем» задались вопросом, не захотят ли чиновники пересесть вместо Лады Гранты на роскошные Аурус Сенат.

«Не получится. При годовом выпуске в несколько сотен штук Аурусов на всех просто не хватит, а планы выпускать тысячи машин в год мне видятся эфемерными. Более правдоподобные варианты – Москвич или Evolute. Формально это автомобили отечественных марок, не придерешься», – ответил редактор журнала Сергей Зиновьев.

По словам эксперта, отечественными автомобилями можно назвать все машины, сборка которых налажена на территории Российской Федерации. Поэтому российским чиновникам есть из чего выбрать. Например, под нужды российских депутатов и чиновников вполне могут подойти автомобили китайской марки Haval, сборка которых налажена в Туле.

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