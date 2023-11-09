Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время интервью заявил о возможном назначении известного журналиста Такера Карлсона на должность вице-президента на должность вице-президента. Эксперт Владимир Васильев прокомментировал заявление Дональда Трампа в эфире «Радио Sputnik».

«Это прощупывание настроения избирателей. Здесь есть два аспекта. Первый – это удар по конкурентам в Республиканской партии. Национальный комитет Республиканской партии вроде бы даже ставил вопрос об отмене дебатов, потому что и так ясно, что другие претенденты не составляют конкуренции для Трампа. Но иногда говорят, что это соревнуются возможные вице-президенты – вот как раз Десантис, Рамасвами, Хейли, Скотт борются за пост вице-президента. И Трамп дает понять, что не рассматривает их кандидатуры», – заявил эксперт.

По словам Васильева, в ряде штатов поддержка демократов все еще сохраняется на довольно высоком уровне. Поэтому основная борьба за независимых избирателей будет проходить в центре. «Карлсон – фигура, чтобы склонить на свою чашу весов независимых избирателей. И тех, которые, может быть, еще поддерживают демократов. Есть там 10-15% разочарованных в Байдене. Плюс набирает очки Роберт Кеннеди – независимый кандидат», – резюмировал эксперт.