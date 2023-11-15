Индивидуальный стиль езды и щепетильность в вопросах своевременного технического обслуживания автомобиля в первую очередь влияют на целесообразность продажи машины. Об основных признаках срочной продажи авто в беседе с корреспондентом «РГ» рассказал директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса Fresh Максим Солодовник.

«Стоит обращать внимание на признаки, которые со временем сигнализируют о скором техническом износе автомобиля. Например, возросший расход топлива и моторного масла свидетельствуют об изношенности двигателя или коробки передач. При этом стоимость капитального ремонта моторов российских производителей составляет от 20 000 до 60 000 рублей, для двигателей импортного производства – от 35 000 до 120 000 рублей, АКПП – в среднем 70 000 рублей, и, если поломки в них регулярны – выгоднее будет продать автомобиль», – рассказал автоэксперт.

По словам Солодовника, растущие расходы на содержание автомобиля и поточные ремонты также свидетельствуют о необходимости заменить автомобиль на более новый и неприхотливый.