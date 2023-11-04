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В течение пяти последних дней в зоне проведения специальной военной операции было сбито 24 украинских самолета. Подобной результативности уничтожения истребителей противника удалось добиться благодаря работе комплекса ПВО С-400 в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Доктор военных наук Константин Сивков понятным языком объяснил новый принцип работы российской системы ПВО. Его слова приводит портал «Военное дело».

«ЗРК С-400 имеет предельную дальность стрельбы 400 километров. При этом указывается, что на предельную дальность он может бить даже по низковысотным целям. Ка это может быть? Получается, что С-400 должна бить за горизонт. Если цель летит на высоте в 10 километров, то как раз где-то ее можно сбить на дальности в 300-400 километров. А если цель идет на 50 метрах, то дальность составляет всего 20-30 километров. Как тогда ее сбить на дальности в 400? А схема очень простая. На С-400 имеются ракеты с активной головкой самонаведения», – объяснил военный эксперт.

Однако ракета может быть укомплектована только маломощным радиолокатором ввиду своих небольших размеров. Поэтому было принято решение выводит ракеты к целям при помощи самолета ДРЛОиУ А-50 ВКС РФ. «Самолет А-50 видит цель за горизонтом, ЗРК С-400 пускает ракету, она летит и по данным самолета А-50 выводится в район цели. После этого головка самонаведения самостоятельно захватывает цель и поражает ее. Вот поэтому и посыпались украинские самолеты», – резюмировал Сивков.

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