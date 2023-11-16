Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин во время беседы с журналистами рассказал, что примерно 2% туристов на российских курортах составляют многодетные семьи. По его словам, отели предлагают 5-ти и 6-местные номера примерно на такое же количество отдыхающих. Однако в высокий сезон у многодетных семей иногда могут возникнуть проблемы из-за нехватки номеров, рассчитанных на большое количество мест, но это бывает редко, отмечает Ромашкин.

«Большие номера, куда можно поселить многодетную семью, на рынке есть, их количество примерно соответствует спросу. С такими клиентами возникает много других вопросов: от детского питания до бассейна с небольшой глубиной или игровой площадки» – заявил гендиректор турфирмы.

По словам Ромашкина, семейные номера в отелях существуют, однако они имеют несколько иные названия. Они могут маскироваться под названием «сьют». Но все таки, не каждый отель располагает такими номерами. Эксперт подчеркнул, что действующие отели никак не смогут создать «семейные номера», если это не было запланировано на стадии проектирования гостиницы. Поэтому если будет подобное распоряжение правительства, то сделать во всех отелях это будет просто невозможно.

Ранее лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил выделить в структуре гостиничного фонда новую категорию – «семейный номер». Со своим предложением он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. Слуцкий заявил, что на российских курортах многодетным семьям, из-за отсутствия «семейных номеров», приходится снимать по несколько номеров. Из-за этого стоимость отдыха значительно увеличивается.