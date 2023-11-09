В преддверии зимы каждый автомобилист задумывается о смене летнего комплекта покрышек на зимние. Поэтому руководитель Группы по технической поддержке клиентов, тестированию и сертификации Ikon Tyres Александр Пархомчук в беседе с «Российской газетой» развеял 5 популярных мифов о зимней резине.

Первый миф: «Важны не шины, а опыт вождения». Безусловно водитель несет полную ответственность за безопасное вождение, однако единственным средством контакта автомобиля с дрогой являются покрышки. Поэтому важно использовать резину, полностью соответствующую погодным условиям.

Второй миф: «Полному приводу зимние шины не нужны». Автомобиль с любым типом привода необходимо эксплуатировать в зимних условиях исключительно с зимней резиной.

Третий миф: «На зиму лучше купить широкие шины». Автомобиль необходимо эксплуатировать с типоразмером покрышек, который рекомендует завод изготовитель машины.

Четвертый миф: «Если нет денег, то лучше купить только пару дорогих покрышек и поставить их на одну ось». В соответствии с ПДД зимние шины должны быть установлены на все колеса.

Пятый миф: «Можно купить хорошие зимние нешипованные покрышки и ездить на них круглый год, даже летом». Самые лучшие фрикционные шины не могут сравниться с летними покрышками на раскаленном асфальте. Поэтому эксплуатировать фрикционные покрышки в качестве всесезонных не рекомендуется.