Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В честь прошедшего 8 ноября Дня Сибири эксперт сервиса путешествий Tutu.ru в беседе с корреспондентом «Известий» назвал озеро Байкал и плато Путорана самыми выдающимися достопримечательностями региона.

«Туристы приезжают на Байкал круглый год: в каждом сезоне есть свое очарование. Летом особенно популярен хайкинг по Большой Байкальской тропе: маршрут от Листвянки до Большого Голоустного растянулся на 55 км, но не обязательно проходить его весь: для первого знакомства хватит какой-то части. Зимой путешественников привлекает необычный лед, который выглядит, как произведение искусства: вы увидите монументальные торосы и гроты, похожие на замок Снежной королевы», – сообщил эксперт.

Плато Путорана, расположенное в Красноярском крае, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Его инопланетная красота впечатляет даже бывалых путешественников. Площадь плато – 250 тыс. кв. км, что сопоставимо с территорией Великобритании. Здесь находится Тальниковый водопад, который часто называют самым высоким в Евразии, а также географический центр России – озеро Виви», – отметил собеседник издания.

При этом добраться до плато Путорана не просто и потребует хорошей физической подготовки. Однако можно взять однодневную вертолетную экскурсию из Норильска. По словам эксперта, стоит данная услуга не дешево, однако впечатления, полученные от полета над плато, стоят того.

Вам может понравиться

Куда приведет «хитрый план» Владимира Зеленского

На прошлой неделе Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ, сообщил об ухудшившейся ситуации на поле боя. Тем не менее, несмотря на это, украинские Вооруженные силы продолжают активные действия на нескольких фронтах. Некоторые

Западные компании боятся уходить из России после передачи завода «Балтики» Росимуществу

Крупный западный бизнес остерегается уходить из России после передачи предприятий «Балтики», принадлежавших компании Carlsberg, в распоряжение Росимущества. Об этом в своем материале со ссылкой на собственные источники сообщает издание Financial

Проживающий в Неаполе москвич Петр рассказал о раскрепощенности итальянок

25-летний москвич Петр, который перебрался в Неаполь, рассказал, что итальянки в любом возрасте выглядят идеально. Также он отметил раскрепощенность местных жительниц в отношениях. По словам москвича, все без исключения итальянки,