В честь прошедшего 8 ноября Дня Сибири эксперт сервиса путешествий Tutu.ru в беседе с корреспондентом «Известий» назвал озеро Байкал и плато Путорана самыми выдающимися достопримечательностями региона.

«Туристы приезжают на Байкал круглый год: в каждом сезоне есть свое очарование. Летом особенно популярен хайкинг по Большой Байкальской тропе: маршрут от Листвянки до Большого Голоустного растянулся на 55 км, но не обязательно проходить его весь: для первого знакомства хватит какой-то части. Зимой путешественников привлекает необычный лед, который выглядит, как произведение искусства: вы увидите монументальные торосы и гроты, похожие на замок Снежной королевы», – сообщил эксперт.

Плато Путорана, расположенное в Красноярском крае, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Его инопланетная красота впечатляет даже бывалых путешественников. Площадь плато – 250 тыс. кв. км, что сопоставимо с территорией Великобритании. Здесь находится Тальниковый водопад, который часто называют самым высоким в Евразии, а также географический центр России – озеро Виви», – отметил собеседник издания.

При этом добраться до плато Путорана не просто и потребует хорошей физической подготовки. Однако можно взять однодневную вертолетную экскурсию из Норильска. По словам эксперта, стоит данная услуга не дешево, однако впечатления, полученные от полета над плато, стоят того.