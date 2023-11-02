Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин подверг жесткой критике главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного после его заявления о позиционном характере боевых действий на Украине.

В интервью британскому изданию The Economist Залужный заявил, что украинский конфликт уже вошел в тупик, поэтому военнослужащим ВСУ не удается достичь прорыва во время проведения масштабного контрнаступления. Также украинский главнокомандующий признался, что не понимает, почему украинская армия не может достичь поставленных целей. Залужный отметил, что ВСУ в ходе контрнаступления должны были на протяжении четырех месяцев дойти до Крыма, зайти на полуостров и вернуться после боев в Крыму.

Литовкин уверен, что своими заявлениями Залужный пытается оправдать провал контрнаступления. По словам эксперта, катастрофический провал ВСУ в ходе боевых действия связан с тем, что украинские военные действовали под руководством инструкторов НАТО, следуя их стандартам и методам.

Однако эксперт отметил, что армия НАТО никогда не сталкивалась с глубоко эшелонированной обороной, не имеет опыта преодоления минных полей при отсутствии превосходства в воздухе. Именно из-за отсутствия грамотного командования ВСУ и понесли огромные потери в ходе своего контрнаступления, подчеркнул Литовкин.