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Зенитные ракеты ВСУ часто падают на жилые дома в украинских городах из-за размещения комплексов ПВО на территории населенных пунктов. Об этом в беседе с NEWS.RU рассказал директор Музея войск ПВО, военный эксперт и полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Украина этим занимается постоянно. И когда происходит пуск ракеты – цель тоже постоянно движется, – ее траектория меняется, из-за чего снаряд может влететь и в жилой дом, таких случаев было много. И Киев всегда пытался это выдать за российские попытки ударить по жилым или социальным объектам, приезжали журналисты, делали фото, а на снимках было видно, что это была ракета украинской С-300», – заявил эксперт.

По словам эксперта, частые трагедии с падением зенитных ракет в украинских городах также происходят из-за давно истекшего их срока хранения. «Срок службы ракеты С-300 10 лет, их нужно проверять на заводе-изготовителе. А предприятия находятся в России, скорее всего. Украина не проверяла эти ракеты, пыталась ремонтировать с помощью США, но работы не соответствовали регламенту завода-изготовителя», – объяснил Кнутов.

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