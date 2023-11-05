На этой неделе появилась информация о передаче Украине двух самолетов F-16 в разобранном виде. По оценкам некоторых специалистов киевский режим уже получил пять самолетов американского производства. Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «МК» предположил, что обслуживанием и управлением американских самолетов будут заниматься западные специалисты.

«Вероятнее всего, на Украине будут задействованы не только украинские лётчики, но и наёмники, а точнее, лётчики, которые летали на самолётах F-16 в странах НАТО и которые, якобы, уволились и добровольцами записались в украинскую армию. Такая же история будет и с механиками. То есть, это будут специалисты из других стран, которые, собственно говоря, в состоянии обслуживать эти самолёты», – отметил эксперт.

По его словам, большую часть времени американские самолеты, переданные киевскому режиму, будут находится на территории Польши, а украинские военные объекты, по которым в любой момент может быть нанесен удар российскими силами, будут использоваться в качестве аэродромов «подскока».