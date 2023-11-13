Новый российский истребитель 5-го поколения Checkmate (в переводе с английского «Шах и мат») будет значительно дешевле и маневреннее, чем Су-57. При этом новый самолет сохранит серьезный боевой потенциал. Об этом в беседе с телеканалом «360» заявил военный историк и директор подмосковного музея войск ПВО в поселке Заря Юрий Кнутов.

«Полагаю, что линейка вооружений будет совместима у Су-57 и Checkmate, чтобы удешевить производство оружия, и при этом оно было достаточно современным и универсальным», – отметил эксперт.

По его словам, новый российский истребитель 5-го поколения будет изготовлен с использованием технологии стелс и будет иметь один двигатель. Отказ от второго двигателя позволил не только снизить стоимость, но также повысить маневренность нового самолета.