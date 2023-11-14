Военный аналитик Василий Дандыкин прокомментировал готовность российского ВПК к производству легких истребителей пятого поколения Су-75 Checkmate.

Эксперт напомнил, что новейший самолет будет однодвигательным, что позволит существенно уменьшить его вес. Кроме того, такие характеристики как скорость и маневренность истребителя находятся на весьма высоком уровне.

Главной же особенностью Су-75 станет малозаметность, которая создаст серьезные проблемы вражеской системе противовоздушной обороны.

«Насколько известно, этот истребитель будет однодвигательный. Он будет малозаметным с хорошими характеристиками по маневренности и по скорости», — цитирует Дандыкина портал Lenta.ru.

В 2021 году Су-75 Checkmate был представлен на международной выставке. Он разработан как вариант для экспорта. Одним из преимуществ тогда была названа возможность адаптировать не имеющий аналогов в мире самолет под любые потребности заказчика.