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Соединенные Штаты намерены до католического Рождества (25 декабря) объявить о пакете военной помощи для Украины и Израиля. Но Конгресс вряд ли предоставит Киеву ту поддержку, на которую он рассчитывает, считает эксперт Андрей Быстрицкий.

Руководитель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что представители Республиканской партии с удовольствием бы заблокировали новые пакеты, поэтому они продолжат дискредитировать демократов. Однако полностью лишить последних возможности принимать решения у них все равно не выйдет.

Из-за этого придется идти на компромисс, но демократам все равно уже не удастся выбивать серьезные объемы помощи для Киева.

Конгресс намерен начать работу над согласованием нового пакета после 23 ноября, когда в США отмечается День благодарения.

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