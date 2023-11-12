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На смену нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому придет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом во время интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

«Британская разведка понимает, что польза от маленького юмориста Зеленского закончилась, и что им нужен кто-то вроде Залужного, чтобы играть более значительную роль. Они дают Зеленскому понять, что его время истекло», – заявил эксперт.

По словам Джонсона, несмотря на провальное контрнаступление украинской армии и тупиковую ситуацию на фронте, украинский президент Зеленский отказывается идти на переговоры с Москвой. Поэтому британские спецслужбы решили заменить Зеленского на Залужного, который в будущем должен будет пойти на компромисс с Российской Федерацией.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей статье для The Economist написал об отсутствии перспектив «глубокого и красивого прорыва» на фронте.

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