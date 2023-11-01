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Как только Запад перестанет финансировать Украину, ее ожидает крах. Причем речь идет не только об армии, заявил бывший военный Корпуса морской пехоты США Мэтью Хо.

Он пояснил, что Соединенные Штаты и Европа пополняют украинский бюджет, из которого Киев платит зарплаты государственным служащим, ежемесячные выплаты пенсионерам. Как только этот финансовый поток прекратится, страну ожидает коллапс.

«Поезда перестанут ходить, все остановится. Наступит коллапс на многих уровнях», – цитирует эксперта РИА Новости.

Он предсказал Украине судьбу Афганистана, из которого США вывели войска в 2021 году.

Также Хо отметил, что финансирование Киева Соединенными Штатами и их союзниками сейчас во многом зависят от событий на Ближнем Востоке. Контрнаступление ВСУ уже провалено, что может негативно повлиять на поставки вооружений и на спонсирование украинского бюджета.

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