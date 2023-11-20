Бывший гитарист и друг Аллы Пугачевой Александр Левшин рассказал, почему артистка решила посетить монастырь на Кипре. На днях СМИ опубликовали снимки Примадонны, выходящей из Киккского монастыря вместе со своим сыном и неизвестной женщиной. Многие пользователи очень удивились, что артистка посетила святое место.

По словам Левшина, Алла Борисовна регулярно посещает храмы, просто это никогда не афишировалось.

«Это обычная для неё история… Она в храмы всю жизнь ходит», – заявил друг звезды.

Кроме того, музыкант отметил, что не знает, как Примадонна собирается жить после отъезда из России. Однако он заявил, что все «скоро увидят», как артистка распорядится своим творчеством и какие заявления она вскоре сделает.

Напомним, что Алла Пугачева вместе с супругом и двумя детьми уехала из России после начала спецоперации на Украине. Звездное семейство перебралось в Израиль. Однако после начала палестино-израильского конфликта они улетели на Кипр, где поселились в шикарных апартаментах в Лимасоле.