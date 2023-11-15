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Профессор Колумбийского университета, эксперт в области экономики Джеффри Сакс заявил во время беседы с автором YouTube-канала Judging Freedom, что катастрофа на Украине стала неизбежной из-за бездумной политики властей США.

По словам эксперта, для киевского режима наступает финал, и украинский президент Зеленский, понимая это, очевидно, впал в отчаяние. Сакс подчеркнул, что у киевских властей сейчас начались «разборки». Теперь они обвиняют друг друга в поражении.

«Там сейчас очень серьезные взаимные обвинения», – добавил экономист.

Сакс заявил, что на Украине произошла «военная катастрофа». Украинское военное командование отправляет в кровавые атаки пехотинцев без поддержки авиации и бронетехники. Исходя из сложившейся ситуации, профессор считает, что виной всему происходящему являются приказы Вашингтона. Ведь именно США подтолкнули Киев к началу контрнаступления, ставшее крайне неудачным из-за отсутствия четкого плана действий.

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