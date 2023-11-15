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Из-за бездумной политики Вашингтона Киев оказался на пороге катастрофы. Президент Украины Владимир Зеленский и его подчиненные уже начали обвинять друг друга в провале, причем обвинения в адрес каждой из сторон более, чем серьезные, уверен экономист Джеффри Сакс.

Профессор Колумбийского университета в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал, что сейчас киевский режим продолжает уничтожать граждан страны, бросая их в бой без соответствующей подготовки и без поддержки авиации и бронетехники, передает РИА Новости.

На самом деле единственным виновником поражения Киева является Вашингтон. Именно «самая жалкая в истории США команда советников» заставила ВСУ идти в контрнаступление без необходимого количества самолетов и танков, без боеприпасов и даже без четкого плана, что привело к эпичному провалу.

«Для Украины сейчас наступает финал, и Зеленский, очевидно, в отчаянии. Длинные ножи наготове в Киеве. Там сейчас очень серьёзные взаимные обвинения», – заявил Сакс.

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