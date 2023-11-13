Колоссальный вред российской пенсионной системе наносит растущее с каждым годом число самозанятых, которых работодатели устраивают в качестве наемных сотрудников. Об этом в беседе с корреспондентом MSK1.RU заявил экономист Василий Колташов.

«В стране есть потребность, чтобы пенсионеры получали пенсию и при этом была достаточно высокая минимальная пенсия. В этом потребность есть, но от этого мы, скорее, удаляемся. В России сейчас больше 7 миллионов самозанятых. Естественно, наши люди никаких отчислений ни в какой пенсионный фонд делать не будут. Работодатели за них этого тоже делать не будут, поскольку у них эти самозанятые на непонятных контрактах. Поэтому следующему поколению пенсионеров точно придется работать до глубокой старости», – рассказал эксперт.

По его словам, подобная тенденция с набором сотрудников из числа самозанятых может привести к разрушению отечественной пенсионной системы. «Необходимо ужесточение закона. Нанял самозанятого под видом наемного работника? Посиди 20 лет в тюрьме, потому что такие вещи делать нельзя. Категорически нельзя. Они просто разрушительны для национальной пенсионной системы. Они очень опасны. Они могут ее разрушить», – объяснил Колташов.