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В дуэли самоходок «Мста-С» и KRAB уверенную победу одержала российская артиллерийская установка, рассказало агентство ТАСС со ссылкой на министерство обороны.

На Купянском направлении украинские ВС задействовали польскую САУ для нанесения ударов по российским позициям. Однако грамотная контрбатарейная борьба позволила своевременно обнаружить местоположения артиллерийской установки противника.

Разведчики Западного военного округа тут же передали данные о местонахождении вражеских позиций артиллеристам, которые выехали на огневой рубеж, выполнили наводку по основному орудию и открыли беглый огонь.

В результате польская САУ KRAB была уничтожена. Экипажи «Мста-С» успешно отрабатывают не только по технике противника, но и по живой силе, складам, опорным и командным пунктам, по вооружению советского и западного образца, имеющемуся в распоряжении ВСУ.

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