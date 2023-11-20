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Житель Екатеринбурга Дмитрий 5 ноября заказал в «Мегамаркете» телевизор Sony за 136 тысяч рублей. Столь дорогую модель он выбрал ради кэшбека в 102 тысячи, который магазин обещал по акции. Но бонусы покупатель получить так и не смог.

Часть суммы Дмитрий оплатил, причем для этого он использовал 9 тысяч бонусных рублей. Доставку обещали 17 ноября, однако затем интернет-магазин отменил заказ, сообщив, что приобретение данной модели телевизора невозможно. Кроме того, торговая площадка начала процесс возврата денег.

Но екатеринбуржец на этом не остановился. Он выбрал еще более дорогую модель и сообщил, что специально дожидался акции, чтобы купить телевизор и при этом получить выгодный кэшбек на следующие покупки. Он поинтересовался, возможно ли это, но магазин пока молчит.

Глава Общества защиты прав потребителей Свердловской области Александр Мильчаков заявил, что магазин не имел права отменять сделку или менять каким-либо образом ее условия после приема и обработки заказа. Поэтому Дмитрий имеет право требовать доставку телевизора, который он купил. И начисления обещанных бонусов в полном объеме. Если торговая площадка требование выполнить не в состоянии, она должна предложить равноценную альтернативу.

В противном случае покупатель может подать иск в суд. По словам Мильчакова, все больше продавцов злоупотребляют похожими акциями, фактически обманывая клиентов.

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