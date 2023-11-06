Едва не утонувший британец рассказал, что собравшиеся зеваки лишь снимали его мучения

Крупная толпа, пишет The Telegraph, стояла на берегу и смотрела, как мужчина едва не утонул после падения в реку глубиною 9 метров. Никто из этих людей не пытался прийти на помощь.

По сообщениям в социальных сетях, часть присутствовавших во время этого инцидента делали селфи.

В четверг (2 ноября) днем житель графства Норт-Йоркшир упал в реку Уз за зданием отеля Radisson возле моста Уз в г. Йорк (на фото выше).

Представитель полиции Норт-Йоркшира сообщил: «Толпа собралась на мосту Уз и прилегающих к нему участках набережной, наблюдая, как мужчина изо всех сил пытается удержать голову над водой, не проявляя сколько-нибудь явной попытки бросить ему спасательный круг».

По данным британской полиции, в радиусе 50 метров было два спасательных круга. Один из них в итоге бросили утопающему мужчине, когда на место инцидента прибыли полицейские.

В итоге мужчину спасли сотрудники пожарно-спасательной службы Норт-Йоркшира и йоркской службы спасения на воде. На берегу ему оказали первую помощь медики. Сейчас спасенный, имя которого не разглашается, находится в больнице (ниже скриншот из видеоролика спасательной службы).

Шоу чужой трагедии

Один комментатор, житель Йорка, в соцсети написал: «Я проезжал мимо и увидел эту суматоху, и кто-то сказал нам, что в воде был парень. И там были люди, делавшие селфи на фоне происходящего. Нет слов».

Другая прокомментировала: «Молодцы причастные офицеры. Я думаю, что мы разучились реагировать на подобные вещи. Люди слишком заняты своими телефонами и ожидают, что им предоставят все и вся, забывая о своих обязанностях по поддержке членов сообщества. А ведь вокруг кипит жизнь, особенно в Йорке».

«Никто не должен прыгать в воду, но первая реакция – попытаться найти что-нибудь, что поможет утопающему оставаться на плаву, обычно спасательный круг. Тупо стоять и смотреть, этим ни черта не добьешься – принятие мер может спасти жизнь… Всегда нужно быть готовым».

После шокового инцидента с едва не утонувшим йоркцем пожарная служба Норт- Йоркшира запустила по местным телеканалам ролик о том, как пользоваться спасательным кругом, призывая общественность обязательно посмотреть его.

Сержант Тоби Горвуд, один из команды спасателей, прокомментировал инцидент так: «Всегда лучше запомнить расположение спасательных кругов вдоль местной реки на случай, если вам однажды может потребоваться помочь кому-то, оказавшемуся в беде».

«Средства повышения плавучести позволяют сделать это, минимизируя при этом опасность лично для себя, что тоже немаловажно. Эти жизненно важные секунды могут иметь решающее значение».

В пожарной службе Норт-Йоркшира заявили, что попытки спасения могут быть предприняты путем использования палок, шарфов и других предметов одежды, но людям не следует прыгать в воду, поскольку их может унести течением.