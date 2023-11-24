Ракеты GMLRS так же, как и другие боеприпасы реактивных систем залпового огня HIMARS, стали бить мимо цели. Это происходит из-за эффективных систем РЭБ, применяемых российскими ВС, рассказало издание The Economist.

Авторы публикации, перевод которой представляет РИА Новости, рассказали, что комплексы радиоэлектронной борьбы отлично справляются с украинскими беспилотниками. После их воздействия дроны бессмысленно летают над землей и падают вниз после разрядки аккумуляторов.

Кроме того, российские системы РЭБ воздействуют на навигационные головки самонаведения как БПЛА, так и западных ракет. В результате они летят мимо целей.

Ранее о высокой эффективности российских комплексов радиоэлектронной борьбы писали и эксперты издания The New York Times.