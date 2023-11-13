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Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась своим мнением по поводу естественного внешнего вида женщины. По ее словам, женщина не должна чувствовать себя неловко, если она появилась в общественном месте или каком-либо мероприятии без макияжа.

54-летняя звезда призналась, что не заморачивается по поводу того, что скажут, если она выйдет в свет без макияжа. Она подчеркнула, что чувствует себя вполне уверенно и без декоративной косметики на лице.

«Мне нравится быть полностью накрашенной и выглядеть гламурно, быть чем-то вроде Джей Ло, которую все знают. Но есть и ты, без макияжа и без украшений, и это так же красиво», — рассказала селебрити в интервью для издания People.

Дженнифер Лопес также отметила, что ей приятно видеть женщин и девушек без макияжа с небрежным пучком на голове.

Напомним, что Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек отметили свою первую годовщину свадьбы. Они возобновили свои романтические отношения после 20-летнего перерыва в 2021 году. В 2022 году влюбленные вступили в законный брак.

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