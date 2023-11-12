Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Подмосковье были задержаны двое молодых парней, проникших на территорию воинской части. По мнению следствия, их целью был сбор информации о военной технике, которую они планировали уничтожить по указанию украинских спецслужб.

Отмечается, что молодые парни пробрались на территорию воинской части в Дмитровском районе. Следствие считает, что парни намеревались осуществить диверсию на передвижных вышках, используемых в составе комплексов противовоздушной обороны С-300. Отмечается, что инцидент произошел 8 ноября. Однако задержали неудавшихся диверсантов 10 ноября в поселке Некрасовка.

Правоохранителями были выяснены личности подозреваемых. Ими оказались 18-летний Юрий и 19-летний Матвей. В отношении парней было возбуждено уголовное дело о подготовке к диверсии. Задержанным молодым людям грозит от 12 до 20 лет лишения свободы в случае доказательства их вины.

Официальных комментариев по поводу произошедшего инцидента пока не было.

Вам может понравиться

Саудовский кронпринц впервые публично высказался о палестино-израильском конфликте

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман впервые публично осудил действия Израиля в секторе Газа. Он призвал прекратить военный конфликт. Такое заявление кронпринц сделал во время арабско-африканского саммита в Эр-Рияде.

В Хабаровском крае задержали тренера, который домогался маленьких учениц

В Хабаровском крае был задержан 46-летний тренер по тхэквондо по обвинению в домогательствах к маленьким ученицам. Инцидент произошел в отеле в Комсомольске-на-Амуре, куда команда отправилась на соревнования. По данным источника,

В небе над подмосковной Коломной сбили украинский беспилотник – пострадавших нет

В результате перехвата украинского беспилотного летательного аппарата в небе над подмосковной Коломной пострадавшие и разрушения отсутствуют. Городской транспорт работает без изменений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу