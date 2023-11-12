В Подмосковье были задержаны двое молодых парней, проникших на территорию воинской части. По мнению следствия, их целью был сбор информации о военной технике, которую они планировали уничтожить по указанию украинских спецслужб.

Отмечается, что молодые парни пробрались на территорию воинской части в Дмитровском районе. Следствие считает, что парни намеревались осуществить диверсию на передвижных вышках, используемых в составе комплексов противовоздушной обороны С-300. Отмечается, что инцидент произошел 8 ноября. Однако задержали неудавшихся диверсантов 10 ноября в поселке Некрасовка.

Правоохранителями были выяснены личности подозреваемых. Ими оказались 18-летний Юрий и 19-летний Матвей. В отношении парней было возбуждено уголовное дело о подготовке к диверсии. Задержанным молодым людям грозит от 12 до 20 лет лишения свободы в случае доказательства их вины.

Официальных комментариев по поводу произошедшего инцидента пока не было.