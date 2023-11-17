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Украинские военнообязанные граждане пытались сбежать в Румынию. Для этого они форсировали реку Тиса, которая разделяет два государства, используя надувной детский круг.

Пограничники Мукачевского отряда задержали нарушителей границы. В ходе допроса выяснилось, что один из них – житель Закарпатья, а второй – его приятель из Полтавской области.

Закарпатец предложил другу бежать в Румынию, после чего продал ему гидрокостюм и надувной круг. Сам проводник использовал нарукавники с забавными розовыми фламинго. При этом он не забыл взять с приятеля 3,2 тысячи долларов за помощь, но не рассказал, что на детском кругу придется одолеть около 50 метров горной реки, глубина которых в отдельных местах достигает 4 м.

На обоих нарушителей составили протоколы об административном правонарушении. Кроме того, закарпатец может стать фигурантом уголовного дела за помощь в уклонении от мобилизации.

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