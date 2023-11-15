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Бортпроводницы Резеда Гайнутдинова и Кристина Воейкова из «Уральских авиалиний» вошли в ТОП-30 самых красивых стюардесс страны. Обе девушки – уроженки Челябинска.

Кристина Воейкова пошла по стопам отца, который тоже работал бортпроводником. Сперва она не хотела идти в эту профессию, так как часто не видела вечно занятого на работе отца. Однако потом все же изменила свои взгляды. На конкурс красоты она решилась заявиться только сейчас, хотя знала о нем еще с 2016 года.

Она пояснила, что таким образом хочет поддержать российскую авиацию и привлечь к ней внимание.

Резеда, напротив, со школы мечтала стать стюардессой и сумела воплотить свои стремления в реальность. Она рассказала, что любит смотреть на вид из иллюминатора и много путешествовать, поэтому точно не ошиблась с выбором профессии. Также девушка сообщила, что каждый отпуск проводит в Челябинске, где остались близкие люди.

Теперь обе девушки будут принимать участие в финальной части конкурса красоты, которая состоится 10 декабря.

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