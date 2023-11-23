Одной из причин провала контрнаступления ВСУ и того, что украинская армия оказалась на грани краха, является постоянно повышающийся уровень дезертирства. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, передает РИА Новости.

Он отметил, что в США некоторые политики уже высказывают обеспокоенность действиями отдельных командиров ВСУ. Офицеры сдают в плен российской армии целые подразделения, не желая бросать их в «мясорубку». В результате боеспособность войск падает все ниже.

Макгрегор высказал уверенность, что Киев проиграл противостояние. Теперь президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно не вещать с высокой трибуны о «скорой победе», а бежать, пока у него имеется такая возможность. Украинский лидер привел страну к разгрому, что обычно заканчивается плохо для глав-государств, разозливших свой народ.