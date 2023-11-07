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Российские ВС задействовали модернизированный дрон-камикадзе «Ланцет» для удара по радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства. Оператор южной группировки войск направил барражирующий боеприпас точно в цель, сообщил портал Avia.Pro.

Уточняется, что произошло это неподалеку от населенного пункта Александро-Калиново. Дрон успешно справился с задачей по уничтожению вражеской РЛС, несмотря на то, что она находилась примерно в 20 километров от линии фронта.

Потеря такой радиолокационной станции лишила ВСУ возможности вести контрбатарейную борьбу, обнаруживать российские артиллерийские установки. Отмечается также, что успешная атака в очередной раз доказывает, что Киеву нечего противопоставить модернизированным «Ланцетам» с увеличенной дальностью поражения целей.

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