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Во время прямого эфира на телеканале ESPN посвященному матчу американского футбола в кабинете Арнольда Шварценеггера появилась домашняя ослица по имени Лула.

С бывшим губернатором Калифорнии связались спортивные комментаторы Пейтон и Эли Мэннинг во время перерыва в игре, чтобы обсудить с ним ход матча. Однако во время прямого включения в кабинете Арнольда Шварценеггера появилась домашняя ослица по имени Лула.

Популярный голливудский актер покормил своего домашнего питомца с руки и одобряюще похлопал по холке. В это время спортивные комментаторы пытались угадать, что именно с таким аппетитом уплетает ослица с рук Шварценеггера.

Известно, что в доме актера кроме ослицы Лулы живет несколько собак, пони по имени Виски, а также домашний поросенок по имени Шанель. При этом все домашние питомцы не сидят взаперти в отдельных вольерах, а могут совершенно свободно разгуливать по особняку голливудской звезды.

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